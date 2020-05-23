СКР завёл дела о реабилитации нацизма на жителей Казани и Перми

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби и проживающего в Перми Даниила Шестакова.

По данным ведомства, в начале мая они разместили в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографии лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и изменника Родины генерала Власова.

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, — пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она отметила, что следователи допросили подозреваемых, провели обыски по местам их жительства и продолжают работу по закреплению полученных доказательств.

Петренко добавила, что Шестаков являлся активным участников несанкционированных акций. За нарушение порядка организации и проведения митинга и мелкое хулиганство он ранее привлекался к административной ответственности, а за угрозу убийством — к уголовной. Что касается Эль-Айюби, то его привлекали к ответственности за кражу.

Ранее NEWS.ru писал, что фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма стал волгоградец Денис Воронцов, который разместил на сайте акции «Бессмертный полк» фото руководителя гестапо Генриха Мюллера. Свою вину молодой человек отрицает, однако она подтверждается полученными следствием данными.