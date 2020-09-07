СКР завершил расследование всех дел против создателя «Омбудсмена полиции»

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Расследование всех 14 уголовных дел, возбуждённых в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завершено. Об этом рассказал один из его адвокатов Михаил Мушаилов.

Все дела в отношении Воронцова соединены в одно производство. И по всем расследование завершено, — цитирует юриста ТАСС.

Он отметил, что по вымогательству обвинение Воронцову было смягчено — из него убран квалифицирующий признак «группа лиц». Теперь основатель «Омбудсмена полиции» обвиняется в вымогательстве в крупном размере (п. «г» ст. 163 УК РФ).

Мушаилов добавил, что в настоящее время Воронцов и его защита приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Воронцов был задержан в начале мая. На него завели дела по статьям о вымогательстве, незаконном изготовлении и обороте порнографии, клевете и оскорблении представителя власти. Первоначально расследованием занимался столичный главк МВД, а затем дела были переданы в СКР.

По версии следствия, Воронцов требовал деньги у экс-сотрудника полиции Москвы за нераспространение компрометирующих фотографий. Получив отказ, он разместил фото в «Омбудсмене полиции». Экспертизой снимки были признаны порнографическими.

Как писал NEWS.ru, Воронцов в настоящее время находится под стражей. Дорогомиловский суд Москвы продлили ему срок ареста до 6 ноября, хотя защита просила смягчить меру пресечения до подписки о невыезде.