СКР завершил расследование по делу бывшего замминистра культуры Пирумова

https://static.news.ru/photo/380b2ba6-7b2e-11ea-82e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/ АГН«Москва»

Расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя министра культуры Григория Пирумова и его соучастников, обвиняемых в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов, завершено.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, Пирумов и ещё ряд лиц создали преступную группу для хищения бюджетных средств, которые выделялись на реставрацию Эрмитажа. Им удалось путём многочисленных финансовых операций похитить свыше 900 млн рублей, из которых были легализованы 800 млн.

Как писал NEWS.ru, Пирумов был арестован в сентябре 2019 года. Ранее он уже проходил в качестве обвиняемого по громкому делу реставраторов и был оштрафован на 1 млн рублей.