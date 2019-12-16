https://static.news.ru/photo/89676cca-1fe0-11ea-8ce6-fa163e074e61_660.jpg Александр Шестун Фото: NEWS.ru

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который обвиняется во взяточничестве и хищениях, завершено.

Следствие собрало достаточную доказательную базе и направило дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Согласно материалам дела, шесту в 2003-2018 годах создал более 40 коммерческих организаций и руководил ими через доверенных лиц. Получаемые доходы он использовал для приобретения муниципальных земель по заниженным ценам, которые в последствии перепродавал.

Кроме того, Шестун получил взятки на общую сумму около 10 млн рублей за общее покровительство руководству автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта.

Ранее NEWS.ru писал, что жена Шестуна обвинила Генпрокуратуру в приписывании ему чужой недвижимости. Она также заявила, что ведомство завышает стоимость объектов «в погоне за красивыми цифрами.