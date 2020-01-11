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Зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил, что закрытие множества психиатрических лечебниц привело к росту криминала.

Закрытие большого количества психиатрических лечебниц породило новые проблемы и дало нежелательные результаты, особенно среди пациентов с наиболее тяжёлыми и хроническими заболеваниями, что выразилось в том числе в росте криминогенной напряжённости, — цитирует Краснова «Коммерсант».

Замглавы СК заявил, что обратить внимание на эту проблему заставил случай с нападением на ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре. Трагедия произошла 31 октября в детском саду «Сказка». Местный житель зашёл внутрь и зарезал одного из детей. Воспитатели попытались остановить его, однако им это не удалось. Предполагаемый убийца был пьян.

Как ранее писал NEWS.ru, обвиняемый в убийстве мальчика беспрепятственно вошёл в здание детского сада с центрального входа — дверь ему дистанционно открыл охранник, приняв мужчину за одного из родителей.