СКР возбудил уголовное дело по факту срыва онлайн-уроков в Петербурге

Главк СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) из-за противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников.
По данным следствия, к срывам онлайн-уроков причастен пользователь Интернета под ником Артур Амаев. Он позиционирует себя как стример и ведёт YouTube канал «Russia Paver», на котором публикует видеопрохождения игр и розыгрыши.
Видеозаписи, свидетельствующие о противоправных действиях, Амаев разметил на своём канале в конце марта и в начале апреля. Блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе, хамил, а также представлялся сотрудником Минобразования РФ.
В настоящее время Амаев разыскивается. Наряду с этим следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего,
Ранее NEWS.ru писал, что в СКР намерены мониторить видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств над педагогами. В ведомстве отметили, что подобные инциденты не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но могут предусмотренную законом ответственность, в том числе уголовную.
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