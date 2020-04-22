Общество

СКР возбудил уголовное дело по факту срыва онлайн-уроков в Петербурге

12:04, 22 апреля 2020

Главк СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) из-за противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников.

По данным следствия, к срывам онлайн-уроков причастен пользователь Интернета под ником Артур Амаев. Он позиционирует себя как стример и ведёт YouTube канал «Russia Paver», на котором публикует видеопрохождения игр и розыгрыши.

Видеозаписи,  свидетельствующие о противоправных действиях, Амаев разметил на своём канале в конце марта и в начале апреля. Блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе, хамил, а также представлялся сотрудником Минобразования РФ.

В настоящее время Амаев разыскивается. Наряду с этим следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в СКР намерены мониторить видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств над педагогами. В ведомстве отметили,  что подобные инциденты не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но могут предусмотренную законом ответственность, в том числе уголовную.

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