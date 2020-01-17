https://static.news.ru/photo/11276710-391c-11ea-99c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главу Минздрава Саратовской области Наталью Мазину заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. СКР возбудил в отношении чиновницы уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

По данным следствия, осенью 2018 года возглавляемое Мазиной ведомство заключило три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медучреждений региона. Поставленные приборы не соответствовали условиям контракта, однако министр и её подчинённые, используя свои властные полномочия, заставили больницы принять оборудование.

После этого Мазина организовала оплату аппаратов, чем причинила области ущерб на сумму более 53 млн рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК главка МВД по области и регионального управления ФСБ, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции арестован бывший глава Минсельхоза Марий Эл Леонид Маркелов. Он обвиняется в получении 235 млн рублей в обмен на покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.