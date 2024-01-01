СКР возбудил дело после смерти ребенка на катере в Таиланде СК возбудил дело после столкновения катера в Таиланде, где погибла девочка из РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения туристического катера со скалой в Таиланде, где погибла несовершеннолетняя девочка из России. В пресс-службе ведомства уточнили, что происшествие случилось в районе острова Майтон Королевства Таиланд, другие находившиеся на катере россияне получили различные травмы.

Следственными органами <...> по факту происшествия в Таиланде с катером, на борту которого находились россияне, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при наезде туристического катера на скалы в районе острова Майтон в провинции Пхукет погибла россиянка, еще шесть ее соотечественников получили травмы различной степени тяжести. ЧП произошло днем в воскресенье, 31 декабря. По данным дипломатов, среди пострадавших были несовершеннолетние. Позднее выяснилось, что погибшей было пять лет.

В ноябре петербуржец получил серьезные травмы во время отдыха на Бали. В россиянина на байке въехал американец. В результате мужчина получил травму головы, несколько выбитых зубов и сломанную челюсть. Врачи в Индонезии выставили внушительный ценник за лечение, а гражданин США компенсировать ущерб здоровью отказался.