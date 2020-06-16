СКР возбудил дело по факту столкновения самолётов в Пулково

https://static.news.ru/photo/a70c4b98-afea-11ea-bdcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: szsut.sledcom.ru

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту столкновения двух воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково.

Инцидент произошёл 14 июня. Лайнеры принадлежат авиакомпаниям S7 и «Уральские авиалинии». Один из них должен был вылететь в Иркутск, другой — в Калининград. Самолёты столкнулись на пересечении рулевой дорожки и взлётно-посадочной полосы.

В результате инцидента никто не пострадал. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие инциденту, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что по факту столкновения самолётов начала проверку транспортная прокуратура. Ведомство интересует соблюдение прав пассажиров и законодательства о безопасности полётов.