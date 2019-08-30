https://static.news.ru/photo/564dfbda-cb29-11e9-8be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением жителей Самары продукцией одного из местных предприятий общепита.

Инцидент произошёл в период с 23 по 29 августа. В медицинские учреждения за помощью обратились 63 человека, которые заказывали суши в ресторане «Фарфор в Самаре».

У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Согласно предварительным данным управления Роспотребнадзора по Самарской области, причиной заболевания стала сальмонелла, которая могла попасть в пищу.

Дело возбуждено по статье о производстве и сбытое товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Ранее News.ru писал, что пострадавшие хотят подать коллективный иск против ресторана. Предложение заведения по компенсации затрат на лечение и стоимости приобретённой продукции их не устроило.