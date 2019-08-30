Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением жителей Самары продукцией одного из местных предприятий общепита.
Инцидент произошёл в период с 23 по 29 августа. В медицинские учреждения за помощью обратились 63 человека, которые заказывали суши в ресторане «Фарфор в Самаре».
У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Согласно предварительным данным управления Роспотребнадзора по Самарской области, причиной заболевания стала сальмонелла, которая могла попасть в пищу.
Дело возбуждено по статье о производстве и сбытое товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщается на
Ранее News.ru писал, что пострадавшие хотят подать коллективный иск против ресторана. Предложение заведения по компенсации затрат на лечение и стоимости приобретённой продукции их не устроило.