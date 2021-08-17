СКР возбудил дело по факту крушения Ил-112В

По факту крушения опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов. Они проводят детальный осмотр района катастрофы, устанавливают очевидцев и свидетелей произошедшего, изымают записи с камер видеонаблюдения и регистраторов, а также проводят иные следственные действия по выяснению всех обстоятельств случившегося.

Ил-112В потерпел катастрофу 17 августа в ходе полёта в Подмосковье. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом. По предварительным данным, причиной падения стало возгорание одного из двигателей.

Самолёт пилотировали Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов, лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Предполагается, что они погибли.

Экс-главный конструктор «Ил» Николай Таликов рассказал, что на протяжении нескольких лет эксперты знали о проблемах с двигателями самолётов этой серии, однако молчали. По его словам, в компании слишком долго не обращали внимания на возможность неполадок, в результате чего инцидент и стал возможным.