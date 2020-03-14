СКР переквалифицировал обвинение фигурантам уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова с участия в преступном сообществе на создание такового.
По словам адвоката Григория Иванищева, представляющего интересы гендиректора группы «Ру-ком» Николая Степанова, если по первоначальному обвинению фигурантам грозило до 10 лет свободы, то теперь — от 12 до 20 лет.
Юрист предположил, что СКР хочет продлить обвиняемым срок содержания под стражей, поскольку преступление, которое им теперь вменяется, относится к особо тяжким. При этом он отметил, что никто из фигурантов свою вину не признаёт и не понимает сути обвинения,
Абызов был арестован весной 2019 года. По версии следствия, он, Степанов и ещё ряд лиц мошенническим путём похитили 4 млрд рублей у двух энергетических компаний в Новосибирской области.
Ране NEWS.ru писал, что защита Абызова обжаловала решение Басманного суда Москвы о продлении ему ареста. Мосгорсуд апелляцию
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