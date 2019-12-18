СКР начал проверку в Сочи после того, как один из журналистов рассказал президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции о нарушениях в Сочи прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
По его словам, в городе к 60-летию Победы были специально построены жилые дома для ветеранов. Однако местные чиновники используют их по своему усмотрению, в том числе сдают в аренду посторонним лицам. При этом те, кому предназначены квартиры, продолжают жить в «трущобах».
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, несущих ответственность за это. Центральный аппарат СКР взял на контроль ход и результаты проверки,
Ранее NEWS.ru писал, что в Казани ветеран ВОВ лишился доплат к пенсии по вине сотрудников управляющей компании. Его ошибочно вычеркнули из списка жильцов дома, а социальные службы, в связи с этим, сочли мужчину умершим и перестали начислять надбавки.
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