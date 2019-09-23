Бывший мэр города Новокуйбышевск Владимир Фомин попал в больницу после попытки покончить с собой. Следователи СУ СКР по Самарской области начали проверку по факту происшествия.
Первоначально сообщалось, что Фомин находится в реанимации и его состояние оценивается как тяжёлое. На
Пост градоначальника Фомин занимал с декабря 2018 года и покинул за несколько дней до смерти. По сведениям сайта
Ранее News.ru писал, что в Белгородской области совершил самоубийство один из руководителей ОМВД в Яковлевском городском округе. По факту произошедшего УМВД проводит проверку.