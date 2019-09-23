https://static.news.ru/photo/d8f4c97c-de9a-11e9-9198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший мэр города Новокуйбышевск Владимир Фомин попал в больницу после попытки покончить с собой. Следователи СУ СКР по Самарской области начали проверку по факту происшествия.

Первоначально сообщалось, что Фомин находится в реанимации и его состояние оценивается как тяжёлое. На сайте администрации города говорится, что экс-мэр скончался 24 сентября в 08.35 в больнице.

Пост градоначальника Фомин занимал с декабря 2018 года и покинул за несколько дней до смерти. По сведениям сайта 63.ru , у него была болезнь сердца, ему было сделано несколько операций.

Ранее News.ru писал, что в Белгородской области совершил самоубийство один из руководителей ОМВД в Яковлевском городском округе. По факту произошедшего УМВД проводит проверку.