Следуправление СКР по Москве ходатайствует перед судом о заключении под стражу жителя столицы, подозреваемого в убийстве своей жены и её родителей. Об этом заявила представитель ведомства Юлия Иванова.
Инцидент произошёл в ночь на 21 марта на севере Москвы. Мужчина нанёс супруге и её родителям множественные ранения ножом, от которых они скончались на месте. Находившихся в квартире детей он не тронул.
На допросе подозреваемый признал себя виновным в совершении преступления. В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), будет проведён ряд судебных экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая,
Как ранее писал NEWS.ru, произошедшее мужчина объяснил тем, что ему померещилось нападение со стороны родственников и он стал защищаться. До инцидента подозреваемый не спал несколько дней из-за проблем на работе, ему даже пришлось вызывать на дом врачей.
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