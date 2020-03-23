https://static.news.ru/photo/a12869b2-6cdf-11ea-b15b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следуправление СКР по Москве ходатайствует перед судом о заключении под стражу жителя столицы, подозреваемого в убийстве своей жены и её родителей. Об этом заявила представитель ведомства Юлия Иванова.

Инцидент произошёл в ночь на 21 марта на севере Москвы. Мужчина нанёс супруге и её родителям множественные ранения ножом, от которых они скончались на месте. Находившихся в квартире детей он не тронул.

На допросе подозреваемый признал себя виновным в совершении преступления. В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), будет проведён ряд судебных экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая, сообщается на сайте СКР.

Как ранее писал NEWS.ru, произошедшее мужчина объяснил тем, что ему померещилось нападение со стороны родственников и он стал защищаться. До инцидента подозреваемый не спал несколько дней из-за проблем на работе, ему даже пришлось вызывать на дом врачей.