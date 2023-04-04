СКР предъявил обвинение Дарье Треповой СКР предъявил Дарье Треповой обвинение в теракте

Фото: СК РФ

Дарья Трепова

Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского, по статье о теракте, сообщается в Тelegram-канале ведомства. В суд направлено ходатайство о заключении ее под стражу.

Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение Дарье Треповой. Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой), — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Трепову доставили из Петербурга в Москву. Вопрос об избрании ей меры пресечения будет рассматриваться в Басманном суде.

Первоначально по факту гибели Татарского было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом, однако позднее СКР переквалифицировал его на более тяжкую статью.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую военкору подарила Трепова, в действие оно было проведено дистанционно.

По последним данным, при взрыве пострадали еще 40 человек. На лечении в больницах находятся 25 из них. Состояние пятерых пострадавших оценивается медиками как тяжелое.