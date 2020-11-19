СКР попросил заключить под стражу зампреда правительства Подмосковья

Следователи СКР направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте заместителя главы правительства Московской области Дмитрия Куракина, который подозревается в коррупции.
Кроме того, следствие просит избрать аналогичную меру пресечения двум предполагаемым сообщникам чиновника — главе АО «Мальтинский военный лесхоз» Максиму Ану и бывшему начальнику ФГАУ «Оборонлес» Владиславу Холодкову,
По версии следствия, Куракин занимался противоправной деятельностью в период работы в должности начальника департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны. Он и его сообщники являются подозреваемыми по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Как писал NEWS.ru, Куракин пришёл в ДИО Минобороны в 2012 году на место Евгении Васильевой, которая была осуждена на пять лет за хищения при продаже имущества ведомства, но впоследствии условно-досрочно освобождена.