СКР попросил заключить под стражу зампреда правительства Подмосковья

https://static.news.ru/photo/ee723e64-2a53-11eb-a356-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Куракин Фото: mep.mosreg.ru

Следователи СКР направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте заместителя главы правительства Московской области Дмитрия Куракина, который подозревается в коррупции.

Кроме того, следствие просит избрать аналогичную меру пресечения двум предполагаемым сообщникам чиновника — главе АО «Мальтинский военный лесхоз» Максиму Ану и бывшему начальнику ФГАУ «Оборонлес» Владиславу Холодкову, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, Куракин занимался противоправной деятельностью в период работы в должности начальника департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны. Он и его сообщники являются подозреваемыми по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как писал NEWS.ru, Куракин пришёл в ДИО Минобороны в 2012 году на место Евгении Васильевой, которая была осуждена на пять лет за хищения при продаже имущества ведомства, но впоследствии условно-досрочно освобождена.