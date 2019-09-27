https://static.news.ru/photo/02f0aeb4-e141-11e9-b75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет подтвердил информацию о задержании в Краснодаре бывшего начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии Сергея Рыбникова.

Экс-полицейский является фигурантом уголовного дела о взятках, которые должностные лица МВД по КБР получили в 2017-2018 годах. Размер незаконного вознаграждения за обеспечение беспрепятственной перевозки на территории республики спиртосодержащей продукции составил не менее 42 млн рублей.

Некоторое время назад Рыбникову заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста. Суд также объявил его в международный розыск, сообщается на сайте СКР.

Ранее News.ru писал, что в столице задержаны замначальника ОВД «Митино» и двое его подчинённых. Им вменяется получение взятки в размере 6 млн рублей.