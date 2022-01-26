СКР поддержал отмену срока давности за преступления педофилов

СК РФ поддержал предложение об отмене срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребёнка, который стал жертвой сексуального насилия. Об этом рассказала и. о. руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК Евгения Минаева, её слова приводит ТАСС.

Анализ наших уголовных дел, которые расследует Следственный комитет, указывает, что лица с сексуальным насилием в раннем возрасте обращаются к нам уже после 18 лет, — рассказала Минаева.

Она пояснила, что так происходит из-за того, что уже после совершеннолетия человек может самостоятельно подавать заявления в полицию. По словам представителя СК РФ, зачастую взрослые знают о том, что происходит с ребёнком, но не хотят в это верить. Соответственно, так как заявление не подано, то компетентные органы не могут узнать о произошедшем, а педофил остаётся безнаказанным.

Каждый, если не закроет глаза на это, то мы будем на ранней стадии выявлять такие преступления, — добавила Минаева.

Сегодня, 26 января, Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для лиц, совершивших насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Данное наказание будет применяться как к рецидивистам, так и к тем, кто ранее к ответственности за такие преступление не привлекался.