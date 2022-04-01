СКР назвал терактом удар по нефтебазе в Белгороде

Следственный комитет России расценил атаку вертолётов ВСУ на нефтебазу в Белгороде как террористический акт и возбудил уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к произошедшему, сообщается на сайте ведомства.

По факту совершения террористического акта со стороны Вооружённых сил Украины на территории Белгородской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

Следователям поручено установить тем, кто отдавал и исполнял «преступный приказ» об атаке, чтобы виновны понесли наказание в соответствии с законом.

Утром 1 апреля на нефтебазе в Белгороде начался пожар — загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что к этому привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые смогли проникнуть на территорию России. Позднее в Минобороны России информацию об атаке подтвердили.

В МИД и Минобороны Украины отказались опровергнуть или подтвердить причастность украинских войск к произошедшему. Комментировать атаку не стал и президент Украины Владимир Зеленский.

Погибших в результате ЧП нет. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. В борьбе с огнём были задействованы более 300 человек и около 100 единиц техники, включая специализированный поезд и вертолёт. Пожар удалось ликвидировать вечером того же дня.