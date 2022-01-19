СКР начал проверку по факту вывоза коллекции скифского золота из Крыма

СКР начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащей четырём музеям Крыма. Следователи ведут опрос причастных к её вывозу и выясняют, какие меры были приняты для возврата коллекции, рассказал ТАСС замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Следственным комитетом проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер, — сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что в 2014 году некоторые бывшие чиновники Минкульта России и их крымские коллеги должны были организовать оформление коллекции как неотъемлемой части музейного фонда РФ. Однако своевременно это сделано не было.

Молохов также отметил, что управление по вопросу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России выступило против подачи жалобы на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. По его мнению, чиновники бояться брать на себя ответственность. Жалоба на решение в ВС Нидерландов будет, скорее всего, подаваться только от музеев Крыма, но её недостаточно, для изменения решения. Подобные споры должны решаться на государственном уровне, считает Молохов.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру к судебному процессу о принадлежности скифского золота, находящегося в Амстердаме. Кроме того, он направил в МИД и Минюст РФ письма, в которых подчеркнул, что за дело должно взяться государство.

Коллекция скифского золота, состоящая почти из двух тысяч артефактов, была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым вошёл в состав России. Впоследствии нидерландский музей решил не возвращать коллекцию в Крым. Он ждал решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине.