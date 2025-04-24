Любите сырники, но хотите более полезный вариант? Эти нежные запеченные сырники с черносливом и курагой готовятся без капли масла, сохраняя всю пользу творога и сухофруктов!
Ингредиенты (на 8 сырников)
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Творог 5% — 250 г
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Яйцо — 1 шт.
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Чернослив без косточек — 10 шт.
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Курага — 10 шт.
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Овсяная мука — 20 г
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Корица — 1 ч. л.
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Соль — щепотка
Приготовление
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Творог взбейте с яйцом до однородности.
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Добавьте муку, корицу и соль, тщательно перемешайте.
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Чернослив и курагу мелко нарежьте (можно оставить несколько целых для начинки).
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Сформируйте сырники, внутрь каждого положив по кусочку сухофруктов.
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Выпекайте 25 минут при 180°C до золотистого цвета.
Подавайте с натуральным йогуртом и свежими ягодами. Эти сырники хороши и теплыми, и холодными — их можно брать с собой в качестве полезного перекуса.
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