Сковороду в сторону! Готовим ароматные сырники с начинкой без жарки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Любите сырники, но хотите более полезный вариант? Эти нежные запеченные сырники с черносливом и курагой готовятся без капли масла, сохраняя всю пользу творога и сухофруктов!

Ингредиенты (на 8 сырников)

Творог 5% — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Чернослив без косточек — 10 шт.

Курага — 10 шт.

Овсяная мука — 20 г

Корица — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Приготовление

Творог взбейте с яйцом до однородности. Добавьте муку, корицу и соль, тщательно перемешайте. Чернослив и курагу мелко нарежьте (можно оставить несколько целых для начинки). Сформируйте сырники, внутрь каждого положив по кусочку сухофруктов. Выпекайте 25 минут при 180°C до золотистого цвета.

Подавайте с натуральным йогуртом и свежими ягодами. Эти сырники хороши и теплыми, и холодными — их можно брать с собой в качестве полезного перекуса.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.