«Скоты, бесы!»: Соловьев снова обругал жителей Екатеринбурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев вновь обругал жителей Екатеринбурга и Свердловской области. В эфире своего шоу он назвал их «мразями», «бесами» и «сатанистами». Также Соловьев призвал «город славный» сбросить «ройзманщину», намекая на влияние бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, обвиненного в дискредитации ВС РФ. Ведущий напомнил, что уже говорил горожанам, что среди них «ходят бесы».

Кто из вас скакал, сволочей, и не хотел, чтобы был храм? Теперь что вы скажете, сатанинские выродки? Как вы посмотрите в глаза ребятам с УГМК и других предприятий? Как вы посмотрите в глаза уральцев, которые верой и правдой защищают Отчизну? Вы, прыгавшие скоты, бесы! Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье! — прокричал Соловьев.

Кроме того, ведущий назвал «капищем» тех, к кому была обращена его речь, Ельцин Центр. Всех «сатанистов» он отправил туда. Также Соловьев призвал местную власть определиться, «с кем она», и отказаться от «смердяковщины» и «ройзманщины».

Он не уточнил, с чем связаны новые претензии к жителям города и региона.

Ранее 21-летняя студентка с псевдонимом Яна Кэт, станцевавшая тверк рядом с Ельцин Центром в Екатеринбурге, призналась, что боится телеведущего Владимира Соловьева. В разговоре с журналистами танцовщица подчеркнула, что ей бы не хотелось, чтобы информация о перформансе дошла до телеведущего, который ранее уже раскритиковал других екатеринбургских танцоров из лицея № 12, а также известен своей нелюбовью к самому городу.