https://static.news.ru/photo/7532edf6-c9af-11e9-8297-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Heinz Krimmer/Global Look Press

ГИБДД предлагает на законодательном уровне ввести запрет перевозки детей с высокой скоростью. Соответствующую инициативу озвучил глава ведомства Михаил Черников.

Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей, — цитирует Черникова « Интерфакс ».

Глава ГИБДД подчеркнул, что абсолютное большинство ДТП с участием детей произошло из-за нарушений Правил дорожного движения автомобилистами. В 2019 году в связи с этими правонарушениями было составлено свыше 397,5 тысячи административных протоколов.

Как писал News.ru, ранее Михаил Черников в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения выступил с предложением внести изменения в школьную программу по предметам «Окружающий мир» и ОБЖ.