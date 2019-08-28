ГИБДД предлагает на законодательном уровне ввести запрет перевозки детей с высокой скоростью. Соответствующую инициативу озвучил глава ведомства Михаил Черников.
Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей, — цитирует Черникова «Интерфакс».
Глава ГИБДД подчеркнул, что абсолютное большинство ДТП с участием детей произошло из-за нарушений Правил дорожного движения автомобилистами. В 2019 году в связи с этими правонарушениями было составлено свыше 397,5 тысячи административных протоколов.
Как писал News.ru, ранее Михаил Черников в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения выступил с предложением внести изменения в школьную программу по предметам «Окружающий мир» и ОБЖ.