«Скоро увидите на экранах»: жена Дроздова о творческих планах телеведущего Жена Дроздова рассказала, что скоро телеведущий вновь появится на экранах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Телеведущий Николай Дроздов в настоящее время находится дома и хорошо себя чувствует, рассказала NEWS.ru его супруга Татьяна. Она добавила, что вскоре россияне смогут увидеть его в новых телепроектах.

Ни в какой больнице он не находился, просто наблюдается у врача. Сейчас Николай Николаевич прекрасно себя чувствует, готовится к участию в новых проектах. Так что скоро увидите его на экранах, — сказала Татьяна Дроздова.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Дроздов госпитализирован в одну из московских клиник со злокачественной опухолью предстательной железы. Telegram-каналы писали о том, что для телеведущего составляется курс химиотерапии, но ситуация с лечением осложняется из-за повышенного давления у Дроздова.

Тогда супруга телеведущего опровергла информацию о наличии у него онкологического заболевания. Друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев также заявил об отсутствии у зоолога рака, отметив, что тот находится в бодром настроении. По словам композитора, Дроздов с супругой сильно переживают из-за сообщений в СМИ и звонков журналистов, которые говорят «не очень хорошие вещи».

В июле Дроздов признался, что у него есть проблемы со здоровьем. По словам телеведущего, они появились после похудения на 15 килограммов. Он отметил, что в его возрасте «все эти манипуляции очень опасны» и они спровоцировали резкие боли в животе. При этом в Telegram-каналах появилась информация, что у Дроздова диагностировали дивертикулез, кишечную непроходимость, увеличение предстательной железы и кисты в почках.