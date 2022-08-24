«Скорее всего, зависть»: Барецкий о смерти экс-участницы «Дома-2» Шоумен Барецкий предположил, что экс-участницу «Дома-2» Кочервей могли убить из зависти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru предположил, что экс-участницу «Дома-2» Анастасию Кочервей могли убить ее же подруги на почве зависти. Также, по его мнению, трагедия могла произойти из-за «любовных интрижек». Барецкий добавил, что лично был знаком с погибшей.

Скорее всего, зависть была какая-то, я так думаю, что какие-то подружайки ее и завалили, какие-то, может быть, ее мальчики знакомые. На почве любовных интрижек. Какая-то зависть к ней была. Если молодежь чему-то завидует, они убить готовы, — сказал Барецкий.

Он отметил, что Кочервей была видной и современной девушкой, старающейся быть в центре внимания, отчего ей могли завидовать.

Она была современной девчонкой, отмороженной на полголовы, как это бывает у современных девчонок. Они все хотят быть в авангарде, нужно пиариться, не хотят быть простыми и скромными, а именно таких и любят мужчины. Мы тусовались вместе, — заявил шоумен.

Тело Кочервей нашли 24 августа в одной из рек Санкт-Петербурга. Она пропала несколько дней назад. Ее подруга сообщила, что у покойной были проблемы с наркотиками и алкоголем. Сообщается, что на опознание тела вызвали ее мать из Краснодара.

10 августа порноактрису Анастасию Хамловскую (Гришман) обнаружили зарезанной в квартире на Южном шоссе в Санкт-Петербурге. В убийстве подозревается 24-летний сожитель девушки Дмитрий. Он признался в содеянном. Его отправили в СИЗО до 9 октября.