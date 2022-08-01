Скорая помощь для родителей: в России предложено ввести «школьный капитал» Россиянам становится все накладнее подготовить детей к 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может появиться «школьный капитал» — с таким предложением в разговоре с NEWS.ru выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее мнению, в нынешних экономических условиях россиянам становится всё сложнее собирать детей в школу — для многих подготовка к новому учебному году превращается в настоящий ад. Люди вынуждены экономить на самом необходимом и даже оформлять кредиты на школьную форму. Капитал же, если такой появится, должен стать «скорой помощью» для всех родителей без исключения.

Помощь всем

Как пояснила в разговоре с NEWS.ru детский омбудсмен Ирина Волынец, 1 сентября — это теперь не только праздник, но и серьезные расходы. Она признала, что многие родители таковые уже не могут себе позволить, особенно если в семье несколько детей школьного возраста.

Ведь собрать надо каждого: купить форму, обувь, канцелярские принадлежности, спортивный костюм, сделать так, чтобы твой ребенок выглядел не хуже, чем другие. Цены растут, и для многих сборы в школу превращаются в самое настоящее испытание, — рассказала Волынец.

По ее мнению, с одной стороны, следует поддерживать тех, кто больше всего в этом нуждается, с другой — подобная практика чревата целым рядом побочных эффектом. Так, говорит Волынец, некоторые, чтобы претендовать на меры господдержки, начнут пускаться на самые разные ухищрения. Например, не оформлять брак, чтобы женщина формально могла считаться матерью-одиночкой.

Подобных случаев немало, когда люди живут в хороших квартирах, ездят на внедорожниках, но юридически являются малообеспеченным. К сожалению, сейчас вообще зачастую укореняется психология иждивенцев, модно быть бедным.

Именно поэтому, считает собеседница NEWS.ru, государству следует оказывать родителям косвенные меры поддержки. Одной из таковых и может стать «школьный капитал». По сути, речь идет о сертификате, его, как и материнский капитал, нельзя обналичить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Волынец, в идеале на него можно приобрести школьную форму для ребенка, портфель, канцелярские принадлежности. Детский омбудсмен считает, что сумма капитала должна ежегодно индексироваться, но начать, по ее оценкам, было бы разумно с 20 тысяч рублей. Причем выдаваться сертификат должен родителям всех школьников без исключения, считает Волынец.

Несколько лет назад члены комитета Госдумы по образованию и науке уже выступали со схожей инициативой — они предлагали запустить программу субсидирования для семей, в которых есть школьники. Один из авторов идеи депутат Борис Чернышёв тогда отмечал, что сегодня на так называемую школьную корзину россияне тратят значительные средства. Так, на приобретение необходимых канцелярских товаров, рюкзака, школьной формы, обуви и сопутствующих аксессуаров родители вынуждены тратить львиную часть зарплаты. Чернышёв также указывал, что размер сертификата должен составлять не менее 25% от средней зарплаты по региону.

В тот раз идея забуксовала, однако сегодня у инициативы, похоже, появились серьезные лоббисты.

Портфель по объявлению

В прошлом году максимальный набор необходимых школьных товаров для девочек обходился в среднем в 17 350 рублей, а для мальчиков немного дороже — 17 750 рублей, подсчитали аналитики Avito. В этом году, согласно имеющимся прогнозам, расходы на подготовку к 1 сентября в очередной раз вырастут.

Основатель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин обращает внимание на тревожный тренд. По его словам, сегодня, в преддверии нового учебного года, резко вырос спрос на бывшие в употреблении детские товары — рюкзаки и форму.

Люди стараются экономить каждый рубль, и это ужасно, что ты не можешь пойти в магазин и купить первокласснику новый портфель, а должен искать по объявлениям и что-то выкраивать. Однако такая ситуация не кажется неожиданной: реальные доходы населения продолжают падать, и подготовка к школе становится очень дорогим удовольствием, — рассказал NEWS.ru Долинин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его словам, если в семье двое школьников, то учебный год становится «самой настоящей катастрофой».

Родителям в среднем придется выложить 50 тысяч рублей. Во многих регионах это совокупный месячный доход семьи. Получается, что надо отдать все деньги, чтобы отправить детей в школу. А что делать потом — сухари грызть до получки? — недоумевает общественник.

Почти каждый второй планирует потратить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей на школьную форму, учебники и другие товары к новому учебному году, об этом свидетельствуют результаты опроса «Яндекс.Маркета». При этом более половины респондентов (56%) собираются потратить до 15 тысяч на товары для внешкольных занятий. 70% участников опроса покупают одежду и обувь к каждому учебному году, 69% также покупают канцтовары, 68% — учебники и тетради, 32% — сумки и ранцы.

От безысходности многие россияне вынуждены обращаться за микрозаймами. Представитель одной из микрофинансовых организаций сообщил NEWS.ru, что традиционно спрос на «школьные кредиты» повышается в середине августа.

Люди оформляют займы на форму, обувь, покупку необходимых принадлежностей. Это совершенно обычные граждане, не маргиналы, просто многие сегодня оказались в сложной экономической ситуации. Средняя сумма займа обычно — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Сборы в школу действительно превращаются для миллионов людей в спецоперацию, признаёт в разговоре с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов. Так, ранее уровень бедности в России Росстат оценил в 12,1%. Причем ровно год назад ведомство сообщило о росте уровня детской бедности: 23,6% несовершеннолетних проживают в малоимущих семьях, уровень доходов которых ниже величины прожиточного минимума, указывали в ведомстве.

Стоит признать, что для многих семей начало очередного учебного года сопряжено и с лишними трудностями. Закупка школьных принадлежностей существенно бьет по семейному бюджету, особенно в семьях, где растет несколько детей. Кроме тетрадей и формы, родители должны покупать и дополнительные учебные материалы, и рабочие тетради. В среднем подготовка одного ребёнка к школе может стоить около одной средней зарплаты, — подчеркнул Гибатдинов.

Сенатор полностью поддержал идею запуска «школьного капитала». По его мнению, каждая семья должна иметь возможность подготовить своего ребёнка к учебному году и государство обязано помогать детям.