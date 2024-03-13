«Скопипастить да и все»: почему «Википедию» не блокируют в России

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В 2024 году в России должен полноценно заработать интернет-проект «Рувики». Это отечественный вариант «Википедии», который, в отличие от последней, не содержит информации, запрещенной в РФ. Саму международную интернет-энциклопедию на территории РФ могут заблокировать — на это уже намекали в Госдуме. NEWS.ru узнал, могут ли в ближайшее время закрыть доступ к популярному ресурсу и что мешает властям сделать это прямо сейчас.

Что известно о библиотеке «Рувики»

В начале марта создатели энциклопедии «Рувики» сообщили, что тестирование проекта закончилось. В полной версии с технологическими обновлениями он должен заработать в течение 2024 года. О создании «Рувики» стало известно весной 2023 года. Как заявлял тогда член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, ресурс будет управляться российским юрлицом и размещаться на отечественных серверах.

Как писал NEWS.ru, один из первых энтузиастов развития русскоязычной «Википедии» Владимир Медейко занимает пост директора автономной некоммерческой организации «Интернет-энциклопедия «Рувики». По его словам, именно он был тем человеком, который в 2003 году перевел интерфейс иностранной энциклопедии на русский язык. Бета-тестирование «Рувики» началось 26 июня 2023 года. За это время интерфейс проекта перевели на 20 языков народов России. В энциклопедию добавили почти 2 млн статей.

Как рассказал NEWS.ru руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, в РФ уже давно хотели сделать собственную «Википедию», но до дела очень долго не доходило.

«Вопрос в том, чтобы информация там соответствовала реальности, была достоверной, а также в большом объеме и по всем вопросам. Ведь „Википедия“ собиралась не один десяток лет», — пояснил Кусков.

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Что власти говорили о судьбе «Википедии»

Пока шли работы по созданию «Рувики», официальные лица не раз ставили судьбу «Википедии» в России под вопрос. Юрлицо фонда Wikimedia, которому принадлежит интернет-энциклопедия, неоднократно штрафовали за отказ удалять запрещенную в РФ информацию, касающуюся российско-украинского конфликта. Только в 2023 году компании не менее 13 раз выписывали миллионные штрафы. Организация «Викимедиа.ру», занимающаяся поддержкой русскоязычной версии «Википедии», закрылась, а ее директора включили в реестр иностранных агентов.

В июле 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн, говоря о возможности отключения «Википедии» от российских пользователей, подчеркивал, что сотни статей международной энциклопедии содержат «противоправную информацию» с точки зрения законодательства РФ, но администрация фонда Wikimedia отказывается удалять их и получает «многомиллионные штрафы от российских судов».

«Моя позиция остается неизменной: пользователи не должны становиться заложниками ситуации из-за нежелания администрации „Википедии“ удалить запрещенные материалы. Блокировка — это „высшая мера“, от нее пострадают в первую очередь простые россияне. Ограничение доступа к „Википедии“ будет непродуктивным, пока в России не появится полноценный аналог. Шаги в этом направлении уже сделаны — слежу за развитием энциклопедии „Рувики“, которая доступна в бета-версии», — заявлял Хинштейн.

Его коллега Антон Горелкин призывал удалить «Википедию» из выдачи российских поисковиков за нарушение законодательства РФ, а позднее заявил, что международную интернет-энциклопедию могут заблокировать в стране «по новому закону о запрете популяризации VPN». По словам парламентария, в «Википедии» есть статья, «которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям [запрещенной информации], которые озвучил Роскомнадзор».

«Законные основания для блокировки „Википедии“ есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей. По факту вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на порталах БРЭ, „Рувики“ и „Руниверсалиса“. Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью „Википедии“ пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов», — отмечал Горелкин.

Советник президента РФ, автор учебников истории и экс-министр культуры Владимир Мединский в свою очередь предложил продублировать данные «Википедии», которые не нарушают российские законы, для создания отечественного аналога энциклопедии.

«Сейчас время не созидать контент новый с нуля. Это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту „Википедию“ да и все. Посмотреть, как можно сделать лучше. Использовать „Историю.рф“ — там десятки тысяч исторических статей, надо просто все их отдать „Рувики“ — там два миллиона очень приличных статей», — предлагал Мединский в середине февраля, выступая на заседании общества «Знание».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему «Википедию» до сих пор не заблокировали

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по интернету Герман Клименко не исключил, что блокировка «Википедии» может произойти совершенно непредсказуемо, хотя не считает это неизбежным. «Объем ее „грехов“ по сравнению с YouTube и Telegram, как по мне, мизерный. Но в плане показательного наказания, возможно, „Википедия“ — очень удобный элемент, потому что копировать ее очень просто», — отметил Клименко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, обновление контента порталов, построенных по образу и подобию «Википедии», технически не очень сложно. Для этого, как считает Клименко, «нужно исключить спорные статьи, которых в процентном отношении не очень много». К таковым материалам он относит «все, что связано с историей и с зависимостями (наркотиками и тому подобным)».

«Мне кажется, что власть пока никак не может определиться с последовательностью действий и смотрит, скорее всего, на выборный процесс — насколько доступ к сайтам, где размещена запрещенная информация, влияет на процент голосования. Возможно, если выборы будут эффективными, то и никаких санкций [в отношении „Википедии“] мы ждать не будем», — добавил Клименко.

Первый заместитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с NEWS.ru заявил, что не видит смысла в блокировке «Википедии». Он уверен, что «деструктив» от нее «достаточно ничтожен» по сравнению с плюсами.

«В основном это ресурс со справочными материалами, которым многие пользуются. Даже те, кто активно выступает за блокировку, по несколько раз за день заходят на „Википедию“. Тут как с YouTube, который блокирует некоторые российские каналы, но, чтобы отказываться от него, нужно предложить другой [продукт], который должен быть не просто не хуже, но лучше. Когда будет создан какой-то аналогичный „Википедии“ ресурс, куда люди будут сами переходить, то можно взвесить за и против, что мы потеряем [в случае блокировки]», — пояснил Ющенко.

Могут ли «Википедию» признать экстремистским ресурсом

Юрист Михаил Салкин также не думает, что энциклопедию будут блокировать, поскольку это слишком популярный интернет-инструмент. «„Википедия“ как и YouTube, настолько популярные ресурсы у населения, что их блокировка будет явно заметна и вызовет недовольство и ощущение цензуры», — подчеркнул Салкин в беседе с NEWS.ru.

При этом он добавил, что «Википедия» может быть «внесена в реестр запрещенной информации, и без средств обхода блокировок доступа к ней не будет». По его словам, в теории «Википедию» могут не только заблокировать, но и «признать организацию, к которой она относится, экстремистской и привлекать к ответственности за правки в статьях энциклопедии, а за сохранение и пересылку статей отправлять на длительные сроки в места заключения».

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что вероятность блокировки «Википедии» в РФ хотя и существует, но не слишком велика. Энциклопедия остается далеко не главным источником распространения запрещенного контента, притом что ее гуманитарное значение довольно велико — в том числе благодаря постоянной редактуре силами пользователей. Будет ли пришедшая ей на замену «Рувики» массово привлекать создателей контента, как это делает «Википедия», заранее предсказать тяжело, полагают эксперты.

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