Скопинскому маньяку запретили приближаться к детям Рязанский облсуд запретил скопинскому маньяку Мохову приближаться к школам и детским больницам

Фото: Кадр из видео YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Виктор Мохов

Рязанский областной суд расширил ограничения для Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах. Теперь бывшему осужденному будет запрещено приближаться к образовательным организациям и детским больницам ближе чем на 100 метров.

Мохову нельзя будет приближаться ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам, — пояснил источник.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него трех детей, двое из которых выжили.

Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохов был осужден и провел в местах лишения свободы 17 лет. Он освободился 3 марта 2021 года.

NEWS.ru ранее писали, что Екатерина Мартынова, одна из жертв Мохова, собиралась написать на него заявление в прокуратуру из-за угроз, прозвучавших в его интервью Ксении Собчак. Видеохостинг YouTube позже ограничил доступ к фильму о скопинском маньяке.