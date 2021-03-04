Скопинский маньяк не вернётся домой

https://static.news.ru/photo/db6919ec-7d59-11eb-aa55-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео Пусть говорят/«Первый канал»

Вышедший на свободу 70-летний Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», не собирается возвращаться в дом в Скопине, где держал пленных девушек.

Как сообщил источник «360», мужчине выдали постановлении с адресом его нового места проживания под Рязанью, но от отличается от того, где раньше жил маньяк.

И это не дом в Скопине, — заверил собеседник издания.

Он должен был прибыть на место своего пребывания 4 марта, но как утверждает источник, вместо этого он отправился в Москву на ток-шоу. Кроме того, Мохов должен до 7 марта встать на учёт в органах внутренних дел.

Если 70-летний преступник действительно не доехал до дома, а отправился в столицу, то он нарушил условия административного надзора, говорил телеканалу адвокат.

Ранее NEWS.ru писал, что суд запретил Мохову в течение шести лет посещать массовые и спортивные мероприятия и участвовать в них. Также он не может покидать дом после 22:00 и пределы Скопинского района. Он провёл в тюрьме 17 лет.