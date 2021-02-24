https://static.news.ru/photo/ecdc0aaa-76af-11eb-a84e-96000091f725_660.jpg Виктор Мохов Фото: Кадр из видео/Телекомпания "Версия"/wikimedia.org

Виктор Мохов, больше известный как скопинский маньяк, готовится выйти на свободу после 17 лет заключения.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, маньяк освободится 3 марта. После освобождения за ним будет установлен шестилетний надзор по месту жительства. В настоящее время он отбывает наказание в ИК-17 в Саратовской области за похищение и изнасилование двух девушек, одной из которых было 14, а другой — 17 лет. Ранее сообщалось, что Мохов намеревается отомстить своим жертвам, как только выйдет из тюрьмы. Речь идёт о двух девушках — Екатерине Мартыновой и Елене Самохиной, которых он похитил школьницами в 2000 году, держал и насиловал в подвале в Скопине Рязанской области.

О том, что маньяк собирается мстить своим жертвам, стало известно из сохранившихся у некоторых сотрудников колонии записей разговора с насильником. К тому же, это подтвердил солагерник Мохова. Маньяк также собирается «рассказать правду и компромат» на двух несчастных девочек, которых держал в плену, сообщал NEWS.ru.

Елена Самохина три раза беременела от насильника. Роды принимала другая жертва маньяка Екатерина по учебнику акушерства и гинекологии там же, в подвале. Два раза Мохов куда-то уносил детей, третий ребёнок родился мёртвым уже на свободе. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

Екатерина Мартынова по прошествии нескольких лет написала книгу «Исповедь узницы подземелья». Сейчас она пишет вторую и планирует опубликовать её до выхода маньяка на свободу.