Виктор Мохов, больше известный как скопинский маньяк, готовится выйти на свободу после 17 лет заключения.
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В настоящее время он отбывает наказание в ИК-17 в Саратовской области за похищение и изнасилование двух девушек, одной из которых было 14, а другой — 17 лет.
Ранее сообщалось, что Мохов намеревается отомстить своим жертвам, как только выйдет из тюрьмы. Речь идёт о двух девушках — Екатерине Мартыновой и Елене Самохиной, которых он похитил школьницами в 2000 году, держал и насиловал в подвале в Скопине Рязанской области.
О том, что маньяк собирается мстить своим жертвам, стало известно из сохранившихся у некоторых сотрудников колонии записей разговора с насильником. К тому же, это подтвердил солагерник Мохова. Маньяк также собирается «рассказать правду и компромат» на двух несчастных девочек, которых держал в плену, сообщал NEWS.ru.
Елена Самохина три раза беременела от насильника. Роды принимала другая жертва маньяка Екатерина по учебнику акушерства и гинекологии там же, в подвале. Два раза Мохов куда-то уносил детей, третий ребёнок родился мёртвым уже на свободе. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.
Екатерина Мартынова по прошествии нескольких лет написала книгу «Исповедь узницы подземелья». Сейчас она пишет вторую и планирует опубликовать её до выхода маньяка на свободу.