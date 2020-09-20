Скончавшийся ведущий «Русского лото» отказывался ехать в больницу

Скончавшемуся вечером 19 сентября ведущему программы «Русское лото» Михаилу Борисову стало плохо ещё утром на съёмках шоу. Коллеги вызвали для него скорую помощь, врачи предлагали поехать в больницу, однако от госпитализации он отказался и предпочёл продолжить работу.
Утром у 71-летнего ведущего резко снизилось давление и возникли проблемы с дыханием. Спустя несколько часов, в 15:45, состояние Борисова ухудшилось. На место съёмок снова вызвали бригаду врачей. Оказалось, что у мужчины развилась лёгочная эмболия. Его госпитализировали в 36-ю городскую больницу.
Ближе к вечеру Борисову резко стало хуже. Врачи заявили, что предварительный диагноз — заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Пациент был подключён к аппарату ИВЛ. Доктора решили транспортировать его в 52-ю горбольницу. Это медицинское учреждение является одним из передовых в столице по спасению людей с коронавирусом.
Телеведущего успели доставить в больницу, но помощь в любом случае уже опоздала. В 22:51 была констатирована его смерть,
Как ранее писал NEWS.ru, актёр Александр Олешко поделился воспоминаниями о покойном телеведущем «Русского лото» Михаиле Борисове.
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