Скончавшийся ведущий «Русского лото» отказывался ехать в больницу

https://static.news.ru/photo/09222a40-fb1e-11ea-a109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончавшемуся вечером 19 сентября ведущему программы «Русское лото» Михаилу Борисову стало плохо ещё утром на съёмках шоу. Коллеги вызвали для него скорую помощь, врачи предлагали поехать в больницу, однако от госпитализации он отказался и предпочёл продолжить работу.

Утром у 71-летнего ведущего резко снизилось давление и возникли проблемы с дыханием. Спустя несколько часов, в 15:45, состояние Борисова ухудшилось. На место съёмок снова вызвали бригаду врачей. Оказалось, что у мужчины развилась лёгочная эмболия. Его госпитализировали в 36-ю городскую больницу.

Ближе к вечеру Борисову резко стало хуже. Врачи заявили, что предварительный диагноз — заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Пациент был подключён к аппарату ИВЛ. Доктора решили транспортировать его в 52-ю горбольницу. Это медицинское учреждение является одним из передовых в столице по спасению людей с коронавирусом.

Телеведущего успели доставить в больницу, но помощь в любом случае уже опоздала. В 22:51 была констатирована его смерть, передаёт «MK». Впоследствии выяснилось, что у Борисова было поражено 75% лёгких. Он мог заразить своих коллег по «Русскому лото».

Как ранее писал NEWS.ru, актёр Александр Олешко поделился воспоминаниями о покойном телеведущем «Русского лото» Михаиле Борисове.