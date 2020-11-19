Скончавшийся Роман Виктюк много лет страдал от онкологии

https://static.news.ru/photo/2b3aba78-2a69-11eb-8f41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Умерший в результате инсульта театральный режиссёр Роман Виктюк много лет страдал от онкологии. Об этом рассказали в его окружении.

По словам близких, Виктюк всегда был стойким и жизнерадостным человеком, но в последнее время он сник и высох, очень сильно похудел.

Видимо, рак его медленно съедал. Но ковид добил, — отметили они.

В окружении пояснили, что Роман Виктюк первое своё попадание в реанимацию пережил. Однако когда оказался там во второй раз, коронавирус ударил по сосудам и у него случился инсульт, пишет KP.RU.

Народный артист России и режиссёр Роман Виктюк умер в Москве в возрасте 84 лет. Смерть наступила 17 ноября. 27 октября режиссёра доставили в больницу с коронавирусом.

Предварительной причиной смерти режиссёра является инсульт. По словам помощницы артиста Людмилы Исакович, он уже шёл на поправку после лечения от коронавируса. Смерть случилась внезапно,

Прощание с артистом состоится 20 ноября в открытом формате в его театре. Виктюка похоронят у него на родине в семейном склепе во Львове, писал NEWS.ru.