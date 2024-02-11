Скончался заслуженный артист России Юрий Ларин

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10 февраля ушел из жизни Юрий Яковлевич Ларин, советский и российский музыкант и педагог, тубист, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии, профессор Московской консерватории. Он родился 12 января 1940 года в Коломне.

Будущий артист окончил музыкальное училище при Московской консерватории в 1962-м, затем занимался в Московской консерватории, которую окончил в 1967 году. В 1967-м, еще во время учебы, Ларин стал артистом симфонического оркестра кинематографии, где работал до 1977 года.