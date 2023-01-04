Скончался военкор Романовский

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Кирилл Романовский

Скончался военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский, об этом сообщил его коллега по изданию Аббас Джума, а после выложил в своем Telegram-канале видеообращение основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина. Тот выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста. Причины смерти Джума и Пригожин не назвали.

Я только что встретился с Аббасом Джумой, который мне сообщил о том, что сегодня не стало Кирилла Романовского. Кирилл Романовский — величайший военкор, мой товарищ, который сделал очень много для нашей страны. И поэтому нам будет его не хватать. Я соболезную его близким, родственникам, друзьям, всем, кто его знал. Я уверен, что все его знали как бойца. Земля ему будет пухом, — сказал Пригожин.

СМИ связывали имя Романовского с убийствами журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР в 2018 году. В африканской стране они собирали информацию для фильма о ЧВК из России. Сам военкор РИА ФАН отрицал свою причастность к убийствам.

Ранее работающий в Киеве журналист японской газеты The Asahi Shimbun Ватару Сэкита заявил о том, что получил легкое ранение. О произошедшем он рассказал своему коллеге из агентства Kyodo.