Скончался ветеран Великой Отечественной войны, журналист Лев Корзун

https://static.news.ru/photo/bad1941e-50fb-11eb-9b1d-fa163e074e61_660.jpg Лев Игнатьевич Корзун Фото: vk.com/jivoygolospobedy

В возрасте 95 лет умер журналист, генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны Лев Игнатьевич Корзун. Об этом сообщили в Союзе журналистов Москвы.

Корзун занимал должность заместителя главного редактора журнала «Военная мысль», позже работал в «Военно-историческом журнале». Ветеран занимался наукой, был автором более чем 120 работ. Написал множество рассказов и очерков, а также две документальные повести.

Лев Игнатьевич ушёл на фронт в 17-летнем возрасте. Воевал в составе 65-й армии, участвовал в битве на Курской дуге. Он был награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, а также советскими, российскими и иностранными медалями.

Ранее в Санкт-Петербурге ушёл из жизни последний Герой Советского Союза, получивший это звание за подвиг в годы войны, 95-летний Михаил Ашик. Он был призван на фронт 2 февраля 1943 года, награда ему была вручена за подвиг в ходе Эстергомского десанта во время Венской наступательной операции.

Как писал NEWS.ru, в Самаре на 96-м году жизни скончался Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, который 1 мая 1945 года прорвался на танке к зданию Рейхстага. Ветеран умер из-за обострения хронических заболеваний.