Скончался ветеран игры «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов скончался на 65-м году жизни.
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Смирнов провёл 18 игр и победил более чем в половине из них. После завершения карьеры знатока он продолжал приходить на игры в Нескучный сад и делился опытом с молодыми последователями.
10 сентября также стало известно о смерти британской актрисы Дайны Ригг, писал NEWS.ru. Наибольшую славу ей принесли роли девушки Джеймса Бонда в фильме «На секретной службе Её Величества» и Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов».
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