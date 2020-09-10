Скончался ветеран игры «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

https://static.news.ru/photo/8d1bcd20-f398-11ea-9188-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/chgktv

Участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов скончался на 65-м году жизни.

Об этом сообщается в группе телевикторины в социальной сети «ВКонтакте». Смирнов в 1984 году окончил факультет журналистики МГУ, был активным членом Клуба знатоков с 1988 по 2010 год. Он являлся капитаном одной из самых ярких команд 90-х годов XX века, в которую также входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев.

Смирнов провёл 18 игр и победил более чем в половине из них. После завершения карьеры знатока он продолжал приходить на игры в Нескучный сад и делился опытом с молодыми последователями.

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