Скончался старейший в России ветеран ВОВ

В Северной Осетии ушёл из жизни старейший по версии Книги рекордов России ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Ему было 105 лет. О смерти ветерана написал на странице в Facebook глава региона Сергей Меняйло.

Сегодня ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории, — написал Меняйло.

Он подчеркнул, что Марзоев был достойным сыном своей страны, примером мужества и патриотизма. В годы боевых действий ветеран принимал участие в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, дошёл до Австрии.

Ранее сообщалось, что скончался советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Игорь Кириллов. Ему было 89 лет. Более 20 лет Кириллов вёл программу «Время», а также был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной площади.