https://static.news.ru/photo/6281a042-c808-11e9-a133-fa163e074e61_660.jpg Юлий Ксюнин Фото: tambov.gov.ru

Старейший моряк-подводник России, капитан первого ранга Юлий Ксюнин скончался в Тамбове.

Ветеран ушёл из жизни в возрасте 105 лет, сообщает « Российская газета » со ссылкой на местную администрацию.

Ксюнин перед Великой Отечественной войной окончил Высшее военно-морское училище и получил назначение на Тихоокеанский флот. Службу начинал на подлодках типа «Малютка». Позднее он занимался подготовкой матросов-мотористов, пловцов-диверсантов, а также командовал ротой зенитчиц.

В Тамбов Ксюнин приехал в 1960 году. Здесь он возглавлял областной клуб боевой и трудовой славы. В 97 лет ветеран, освоив с помощью внука компьютер, написал книгу «Записки подводника».

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