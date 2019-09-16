https://static.news.ru/photo/2af32696-d86b-11e9-a81f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Колычев Фото: lenkom.ru

Старейший актёр театра «Ленком», народный артист РСФСР Юрий Колычев скончался 16 сентября на 91-м году жизни.

Информация о времени и месте прощания будет известна позже. О смерти артиста сообщили в пресс-службе театра.

Сегодня не стало Юрия Осиповича Колычева — народного артиста РСФСР, старейшего артиста «Ленкома». Ему было 90 лет, — передаёт официальный сайт театра.

Отмечается, что Колычев проработал в «Ленкоме» более 60 лет.

Артист родился в 1928 году. Когда ему было 22 года, Колычева приняли на работу в Малый театр. В «Ленком» актёра пригласили спустя семь лет — в 1957 году. Отмечается, что Колычев почти сразу стал одним из ведущих артистов труппы.

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