Скончался самый засекреченный подводник России

Начальник главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев скончался в военном госпитале на территории Москвы. Ему было 62 года. Об этом журналистам 26 ноября сообщил информированный источник.
Отмечается, что Буриличев находился в госпитале на лечении. У офицера было подозрение на заражение коронавирусной инфекцией нового типа.
Будущий вице-адмирал появился на свет в Ленинграде в 1958 году. Первое образование он получил в Высшем военно-морском училище имени Фрунзе, после чего служил на атомных подлодках Северного флота.
В конце 1980-х годов Буриличев окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ, был старшим помощником командира подводных лодок К-463 и К-317 «Пантера». В течение 1990-х годов он командовал атомной подводной лодкой К-461 «Волк». Экипаж судна выполнял сложные задачи на территории удалённых районов Атлантики. Во время одной из операций «Волк» обнаружил в зоне господства сил США новую подлодку американцев, оснащённую баллистическими ракетами. Субмарина Буриличева долгое время следила за ней на маршруте перехода в боевое патрулирование. За эту операцию командира наградили званием Героя России.
С октября 2005 года он возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны. Это одно из самых засекреченных подразделений ведомства. ГУ проводит работы на больших глубинах Мирового океана,
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