Скончалась режиссёр «Смешариков» и «Лунтика» Галина Воропай

В Санкт-Петербурге скончалась отечественный мультипликатор и режиссёр Галина Воропай. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 1 января, сообщила кафедра режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ. Галина Воропай умерла на 50-м году жизни. Среди наиболее известных работы режиссёра мультипликационные сериалы «Смешарики» и «Лунтик».

В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна. Приносим соболезнования её родным и близким. Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино, — говорится в сообщении кафедры.

Галина Воропай получила образование реставратора и учителя. В 2002 году она окончила курсы художника-аниматора и устроилась на работу в студию «Мельница». Первой картиной режиссёра в 2004 году стал мультфильм «Кот и лиса».

Воропай — режиссёр десятков серий мультсериала «Приключения Лунтика и его друзей», работала над мультфильмами «Алёша Попович и Тугарин Змей», «Иван Царевич и Серый Волк — 2» и другими.