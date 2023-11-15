Скончался один из пострадавших в теракте против Татарского

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Скончался мужчина, который пострадал в теракте, во время которого погиб военкор Владлен Татарский, передают РИА Новости. По данным агентства, смерть этого человека стала новостью и для адвоката Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении этого преступления.

Огласить показания не прибывших потерпевших по списку за исключением потерпевшего Полиэктова, поскольку в перерыве судебного заседания поступила информация, что указанный потерпевший скончался, — сообщил судья Тимур Жидков на выездном заседании в первом Западном окружном военном суде.

Защитник подсудимой Даниил Бергман сообщил журналистам, что пока неизвестно, по какой причине скончался потерпевший. Это станет понятно, когда материалы поступят в суд. В заседании объявили перерыв до пятницы, 17 ноября.

К настоящему моменту, по официальным данным, Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) является единственным погибшим в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Петербурга. Трепова состояла в организованной группе, созданной для проведения теракта, и под чужим именем и легендой вошла в доверие к военкору, а 2 апреля на встрече в заведении вручила ему статуэтку с вмонтированной бомбой.

Ранее в суде гособвинитель заявил, что Трепова при подготовке к убийству Татарского получила на криптокошелек 132 тысячи рублей. Трепова частично признала вину.