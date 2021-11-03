Скончался последний в истории министр путей сообщения РФ Вадим Морозов

Министр путей сообщения России Вадим Морозов, последним в истории занимавший эту должность, умер в возрасте 67-ми лет. О кончине бывшего вице-президента компании «Российские железные дороги» (РЖД) сообщил ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли.

Он умер. Человек был выдающийся, — заявил собеседник агентства.

С октября 2003 по февраль 2004 года Морозов занимал упразднённый на сегодняшний день пост министра путей сообщения РФ. Ведомство, созданное в 1992 году, было ликвидировано в марте 2004-го указом президента страны Владимира Путина.

В течение десяти лет, начиная с 2005-го, Морозов был вице-президентом РЖД, в его сфере отвественности находилась оперативная деятельность компании. Также в 2018-2019 годах Морозов был научным руководителем Российского университета транспорта, а за год до этого он занимал должность президента вуза.

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