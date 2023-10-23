Скончался популярный блогер Дядя Слава: чем знаменит, от чего умер На 57-м году жизни скончался блогер Дядя Слава

Фото: Социальные сети

Станислав Андреев, известный под псевдонимом Дядя Слава

На 57-м году жизни скончался популярный блогер Станислав Андреев, известный под псевдонимом Дядя Слава. Чем он был знаменит и что стало причиной его смерти?

Кто такой блогер Дядя Слава

Станислав Андреев стал известен, когда начал вести YouTube-канал. На платформе он высказывал свое мнение о политических событиях в России и в мире.

Каждый месяц Дядя Слава проводил стримы в поддержку СВО и российских военных — он собирал деньги для участников спецоперации, а также принимал участие в эфирах на телеканале «Соловьев LIVE».

В августе YouTube заблокировал канал блогера, а затем блокировал доступ к новым каналам Андреева. Telegram-канал Дяди Славы насчитывает более 500 тысяч подписчиков, аудитория YouTube-канала составляла более 300 тысяч человек.

Блогер называл себя патриотом России, активно поддерживал власть и критиковал НАТО.

От чего умер Дядя Слава

Блогер умер 22 октября. Причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.

«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца. Юморил, хулиганил — ну, вы знаете его. Мало думал о себе. К счастью, в последнем медучреждении этих болей, о которых я писал выше, он не испытывал. Смеялся над шутками, не унывал, не расстраивался, хотя понимал, к чему все идет, и сам этого и хотел», — говорится в Telegram-канале блогера за авторством его сына.

Он также сообщил, что Андреев пережил три клинические смерти.

«Не боялся смерти, говорил, что уже видел ее и то, что „там“, его не пугает. По итогу он пережил за всю свою жизнь три клинические смерти и одну, четвертую, заключительную. Он улыбался смерти — улыбался в буквальном смысле, это я увидел на его лице сегодня. Улыбался не как врагу, а как другу. Улыбка эта, конечно, необычная совсем. Я раньше думал, что так только в кино бывает, чтобы человек умирал с улыбкой на лице. Улыбка, которая застыла на его лице навсегда, была доброй, искренней и выражала... что-то похожее на облегчение, но помноженное на десять», — говорится в публикации.

Фото: Социальные сети Станислав Андреев, известный под псевдонимом Дядя Слава

Сын блогера поблагодарил всех неравнодушных, кто помогал и поддерживал отца в последние дни его жизни.

«Отдельное, ОГРОМНОЕ, спасибо всем, кто помогал нам в этот период. <...> Перечислять имена не буду, те кому это направлено — сами все поняли, спасибо вам от нашей семьи, искренне. Опять же, все кто помогал нам в этой ситуации или просто поддерживал — вы всегда можете рассчитывать и на мою скромную поддержку», — пишет сын Дяди Славы.

Краткая биография Станислава Андреева

О прошлом блогера до прихода популярности доподлинно неизвестно. Сам он не скрывал, что в молодости сидел в тюрьме. Однако, по какой именно причине Андреев попал за решетку — неизвестно.

Станислав был женат, у него есть сын. О других детях или внуках информации нет.

Андреев занимался спортом, о чем неоднократно сообщал подписчикам, а также прикреплял свои фото в молодости, на которых демонстрировал спортивную физическую форму.

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