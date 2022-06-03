Скончался основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский

На 92-м году жизни умер известный на весь мир хирург, основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали в НМИЦ хирургии имени Вишневского. Там отметили, что под его начальством проходили главные становления реконструктивного направления в хирургии сосудов.

После продолжительной болезни ушел из жизни всемирно известный хирург, основоположник сосудистой хирургии в нашей стране, академик РАН Анатолий Владимирович Покровский, - говорится в сообщении.

В центре добавили, что именно Анатолий Покровский одним из первых в стране стал заниматься разработкой лечения ишемической болезни сердца. Его навыки внесли огромный вклад в развитие в стране медицины. Покровский является автором 720 научных трудов и 16 монографий. Именно он руководил изданием «Клиническая ангиология», которое стало главным учебником по этой проблеме в стране.

Покровский был руководителем многих медицинских организаций, как российских, так и европейских. Кроме того, его избирали почетным членом Американского общества сосудистых хирургов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни умер доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова полковник медслужбы в отставке Иван Колосов. Именно он когда-то отобрал Юрия Гагарина для первого полета в космос.