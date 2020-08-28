Скончался народный артист Советского Союза Владимир Андреев

Умер народный артист Советского Союза Владимир Андреев. Он скончался на 91-м году жизни.
Об этом рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Чедвик Боузман, исполнитель роли Чёрной Пантеры из картин по комиксам Marvel, ушёл из жизни в США. Актёр скончался у себя дома, в кругу семьи. О смерти артиста сообщается в его Twitter.
Звезде было 43 года. Последние четыре года он боролся с раком. Исполнитель бога Тота в фильме «Боги Египта» не смог справиться с болезнью, перед смертью у него была уже четвёртая стадия заболевания.
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