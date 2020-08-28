Скончался народный артист Советского Союза Владимир Андреев

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Умер народный артист Советского Союза Владимир Андреев. Он скончался на 91-м году жизни.

Об этом рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, передаёт ТАСС. Накануне, 27 августа, Андреев отметил 90-летие. Киноискусству покойный отдал свыше 60 лет. На его счету также десятки работ в театре в качестве режиссёра и актёра. С 1946 года Андреев выступал на сцене театра им. Ермоловой, с 1970 по 1985 был его главным режиссёром, с 1990 по 2012 — худруком.

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