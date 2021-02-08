Скончался мурманский краевед и писатель Михаил Орешета

https://static.news.ru/photo/cf22bec6-6a3b-11eb-ba12-96000091f725_660.jpg Михаил Орешета Фото: club168132476/vk.com

Член Союза писателей России, краевед, историк, один из организаторов поискового движения в Мурманской области Михаил Орешета скончался на 70-м году жизни.

Писателю стало плохо во время одиночного похода на остров Партизанский. На место прибыл самолёт МЧС, однако медики не смогли спасти Орешету. Остров, где в годы войны базировались два партизанских отряда, был одним из любимых мест краеведа — там он восстанавливал землянки, устраивал слёты энтузиастов-поисковиков и изучал историю партизанского движения.

Михаил Григорьевич был невероятно сильным и энергичным человеком. Приехав с Украины служить на Северный флот, он влюбился в Заполярье, после службы вернулся на Север и остался здесь. Беззаветно любил Мурманскую область. И для многих он стал героем ещё при жизни. Почти полвека посвятил возвращению памяти о погибших бойцах Великой Отечественной войны, — написал в Instagram губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Орешета является почётным гражданином Мурманска. С 1975 года он исследовал места боёв Великой Отечественной войны, восстанавливал заброшенные воинские захоронения, работал в архивах и переписывался с ветеранами. Благодаря историку десятки семей узнали о судьбе близких, считавшихся пропавшими без вести.

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