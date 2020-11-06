Скончался Михаил Жванецкий

https://static.news.ru/photo/e6220c3e-202c-11eb-85ca-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Andrei Ladygin/Russian Look

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет.

В октябре Жванецкий объявил о завершении концертной карьеры из-за ухудшившегося здоровья. Сатирик являлся народным артистом РФ, лауреатом премии президента России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 1996 году Жванецкий был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу. Осенью 2008 года он вместе с другими деятелями науки и культуры подписал письмо-обращение к депутатам Госдумы с предложением вновь перенести памятник Гоголю на Гоголевский бульвар.

Как писал NEWS.ru, ещё летом Жванецкий жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В детали своих проблем со здоровьем Жванецкий не углублялся.