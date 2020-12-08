Скончался маршал авиации Евгений Шапошников

https://static.news.ru/photo/7141271e-396e-11eb-9aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

На 79 году ушёл из жизни последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников.

К сожалению, Евгений Иванович Шапошников скончался, — сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

По данным Telegram-канала Mash, 25 ноября у маршала диагностировали коронавирус и пневмонию, его госпитализировали в московскую больницу, подключили к ИВЛ, а 5 декабря его состояние ухудшилось.

Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области, окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков им. С. И. Грицевца, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина, Военную академию Генштаба ВС СССР. Он служил в ВВС СССР лётчиком-истребителем, был командиром звена в Прикарпатском военном округе, затем работал на различных управляющих должностях.

Пост министра обороны СССР Евгений Шапошников занимал с 23 августа по 26 декабря 1991 года. В 1991 году ему присвоили звание маршала авиации, с февраля 1992 года назначили главнокомандующим ВС СНГ. В 1995 году Шапошников возглавил «Аэрофлот», в марте 1997-го стал помощником президента РФ по вопросам развития авиации и космонавтики. В начале 2000-х работал советником гендиректора ОАО «Компания „Сухой“», позже вошёл в совет директоров ЗАО «Гражданские самолёты Сухого».

Как писал NEWS.ru, в этот же день умер американский лётчик-испытатель, первым в мире превысивший скорость звука, генерал ВВС США Чак Йегер. Он ушёл из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщила его жена Виктория Йегер. При этом причину смерти она не назвала.

В годы Второй мировой войны Йегер совершал атаки на самолёты противника на одноместном истребителе дальнего радиуса действия North American P-51 Mustang. 14 октября 1947 года на экспериментальном самолёте Bell X-1 на высоте 12 200 метров лётчик-испытатель впервые в истории развил скорость, превышающую скорость звука. Свой рекорд Йегер превзошёл спустя шесть лет, 12 декабря 1953 года. Тогда на высоте 21 380 метров он развил скорость до 2655 км/час. В последний раз генерал ВВС США Йегер сел за штурвал самолёта в 1997 году, в 50-ю годовщину своего знаменитого полёта, и вновь преодолел звуковой барьер на истребителе четвёртого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle.